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Antalya'da aşağı atlayan kişi, ağır yaralandı
5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan 36 yaşındaki şahıs, annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
- DHA
- 16.01.2022 - 17:26
- Güncelleme : 16.01.2022 - 17:53
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki binanın 5'inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E. (36), balkona çıktı.
Bu sırada balkona gelen annesi H.E. ile anneannesi, aşağı sarkan Y.E.'yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Y. E., alt katın balkon demirine çarparak düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.E.'yi hastaneye götürdü.
Kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Y.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜ
Y.E.'nin geçen yıl bipolar bozukluk teşhisiyle bir hafta psikolojik tedavi gördüğü, sürekli kullandığı ilaçlar olduğu belirtildi.
Antalya'da aşağı atlayan kişi, ağır yaralandı VİDEO