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Antalya'da aşağı atlayan kişi, ağır yaralandı

Antalya'da aşağı atlayan kişi, ağır yaralandı

5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan 36 yaşındaki şahıs, annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.