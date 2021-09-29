Muratpaşa ilçesinde üst geçitteki asansör kabininde parça sökmeye çalışan S.D., elindeki çekiç ve tornavida ile yakalandı. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen S.D., yüzünü tişörtü ile kapattı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Gazi Bulvarı üzerinde bulunan ve daha önce de defalarca parçaları çalınan üst geçitteki asansör kabininde, 28 Eylül günü akşam saatlerinde S.D (27) isimli bir şahıs, elinde çekiç ve tornavida ile yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini fark eden S.D., suç aletleri ile kaçmaya başladı.

Kısa sürede yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecileri fark etti.

TÜRKÜ SÖYLEMEYE BAŞLADI

Görüntü alınmasını engellemek amacıyla yüzünü tişörtü ile kapatan şahıs, bir yandan da ‘Recebim’ türküsünü söyledi.

S.D., sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Antalya’da, asansör kabininden parça çalarken yakalandı ViDEO