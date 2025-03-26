Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Metin A., Çolaklı Mahallesi üzerinde seyrettiği sırada aşırı hız yaptı.
Kural tanımayan sürücü hızını giderek artırırken aşırı hız ve sürücünün dikkatsizliği sonucu otomobil virajı alamadı.
Otomobil yoldan çıkarak takla atmaya başladı.
CAMDAN DIŞARI FIRLADI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mertcan A., aracın camından dışarı fırlayarak yola düştü.
Araç ise yol kenarında bulunan boş bir arazide durabildi.
TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin A. ve Mertcan A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ÇOK HIZLIYDI"
Kazayı evinin önünde oturduğu sırada gören Mehmet Özmen isimli vatandaş, "Araç çok hızlıydı. Virajda yoldan çıkıp tel örgüleri altına aldıktan sonra takla attı." diye konuştu.
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