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Antalya'da aşırı hız yapılan araç takla attı: Yolcu camdan fırladı

Antalya'da aşırı hız yapılan araç takla attı: Yolcu camdan fırladı Manavgat'ta sürücüsünün dikkatsizliği ve aşırı hız yapması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan bir yolcu ise camdan yola fırlayarak yaralandı.