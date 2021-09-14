Antalya'da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen turistler, yolun tamamen boşalmasının ardından karşıya geçerken, aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin kendilerine çarpması sonucu savruldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Nothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı.

Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü.

AŞIRI HIZ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Kaza anı saniye saniyesine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen turistlerin, yolun tamamen boşalmasını bekledikleri ve tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.



