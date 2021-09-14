Euro
9.9958
0.36%
Dolar
8.4611
0.41%
Altın
485.66
-0.06%
Borsa
1.439
0.04%
Bitcoin
388.200
2.23%
EXEN Coin
24.21
-2.77%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Antalya'da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı

    Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen turistler, yolun tamamen boşalmasının ardından karşıya geçerken, aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin kendilerine çarpması sonucu savruldu.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Nothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı.

    Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü.

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #1

    AŞIRI HIZ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

    Kaza anı saniye saniyesine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen turistlerin, yolun tamamen boşalmasını bekledikleri ve tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin  turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #2

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #3

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #4

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #5

    Antalya da aşırı hızla seyir eden motosiklet sürücüsü, Alman turistlere çarptı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir