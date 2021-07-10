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    Antalya'da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü

    Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Polonyalı çift, aşırı hızla gelen aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 05:36
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    Antalya'da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü

    Antalya'Nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinski (29), Antalya istikametine doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Alman uyruklu Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polonyalı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polonyalı çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmad Harb ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Antalya da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü #1

    Antalya da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü #2

    Antalya da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü #3

    Antalya da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü #4

    Antalya da aşırı hızlı otomobilin çarptığı Polonyalı çift öldü #5

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