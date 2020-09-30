Yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen ve araçlarıyla tozu dumana katan gençler, kendilerini uyaran mahalleliye saldırmaya çalıştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencelerine ve araç konvoylarına kısıtlama getirilmişti.

Bu kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi.

TEPKİ GÖSTEREN MAHALLELİYİ DÖVMEYE KALKIŞTILAR

Mahallelinin uyarılarına rağmen araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısına sinirlendi. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam etti.

Antalya'da asker eğlencesi düzenleyen grup, tepkilere öfkelendi