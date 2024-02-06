DHA
Asker uğurlaması adı altında şehir magandaları, bu kez Antalya'da ortaya çıktı.
Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup maganda, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı.
Yolu trafiğe kapattılar
Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekildi ve maytap patlattı.
Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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