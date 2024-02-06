Antalya'da asker uğurlaması... Yolu trafiğe kapatı Asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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DHA

Asker uğurlaması adı altında şehir magandaları, bu kez Antalya'da ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup maganda, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı.

Yolu trafiğe kapattılar

Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekildi ve maytap patlattı.

Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)