Antalya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan kişiye, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da asker uğurlaması sırasında otomobilinden havaya ateş eden E.A., isimli şahsa para cezası verildi.

Yoldan geçenlere aldırış etmeden otomobilinden ateş açan E.A., hakkında sosyal mesafe ihlalinden 3 bin 150 TL ceza kesildi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Otomobilinden havaya ateş eden E.A'nın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekilerek, sosyal medyadan yayınlandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, çevrede bulunan MOBESE kameralarından ve otomobilin plakasından yola çıkarak E.A.'ya ulaştı.

Antalya'da, asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye para cezası verildi VİDEO

SİLAHA EL KONULDU

E.A'nın ikamet ettiği adrese giden polis ekipleri tabancaya el koyarken, E.A.'yı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. E.A.'ya sosyal mesafe ihlalinden 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, genel güvenliği tehlikeye düşürmekten de hakkında adli işlem yapıldı. E.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.