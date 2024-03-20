Antalya'da askere hazırlanan gencin acı sonu... Hayatını kaybetti Haziran ayında askere gidecek olan Mustafa Yaldız, motosikletiyle park halindeki servis aracına çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi'nde Mustafa Yaldız yönetimindeki motosiklet, park halindeki servis aracına çarptı.

Sabah saat 09.00 sularında yaşanan olayda çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, haziran ayında askere gideceği öğrenilen Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babası gözyaşlarına boğuldu

Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın tekstil işiyle uğraşan babası Yasin Yaldız, ayakta durmakta güçlük çekti. Bir bacağı kırık koltuk değnekli bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin sarılarak sakinleştirdiği kişi, diğer yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Yaldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başladı

Bu arada, servis aracının arka kısmının çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metre göçtüğü görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)