Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız 1000 TL'lik ürünleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasına gelen adam, dükkan önünde duran ürünleri incelemeye başladı.

Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli bir süre sonra askıdaki çocuk montu ve penyelerini alıp bölgeden uzaklaştı.

1000 TL'LİK ÜRÜN ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ

İş yeri sahibi Özlem Karakuyu, askıdaki maddi değeri 1000 TL’yi bulan 25 ürünün yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ürünlerinin çalındığını fark eden Karakuyu, durumu polise bildirdi.

Ürünlerini iş yerinin önüne çıkarmakta tedirgin olan Karakuyu, hırsızın yakalanmasını istedi.

Antalya'da askıdaki ürünleri çalan hırsız kamerada ViDEO

"DIŞARI ÜRÜN ÇIKARIRKEN TEDİRGİN OLUYORUM"

3 aylık iş yerinde yaşadığı hırsızlık olayı karşısında tedirgin olan Karakuyu, “İçeride müşterimle ilgilenirken bu olay olmuş. Akşam saatleriydi zaten. İş yerini kapatmak için dışarı çıktığımda tezgahtaki ürünlerin yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra güvenlik kamarasına baktım. Bir kişi geliyor, temas yapmadan ürünleri toparlayıp kaçıyordu. Artık ürünlerimi dışarı çıkarırken tedirgin oluyorum. Zaten işlerimiz kötü. Ürünlerimizin geri gelmesi ya da hırsızın yakalanmasından umudum yok.” dedi.