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- Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu
Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu
At çiftliği çalışanı ile at binen turist, ağaca iple asılmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden 23 yaşında bir erkek kimliği çıktı.
- DHA
- 20.10.2020 - 17:59
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'ndeki at çiftliğinde ata binen turist ile yanında çiftlik çalışanı, çamlık alanda tura çıktı.
Turist ve çiftlik çalışanı, ormandaki çamların arasında iple ağaca asılı erkek cesedi buldu.
Çiftlik çalışanı, yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı aramalarını istedi.
23 YAŞINDA BİR ERKEK ÇIKTI
İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yola yaklaşık 60 metre mesafedeki çam ağacına asılı erkek cesedinin üzerinde Hasan E.(23) adına ait kimlik buldu.
MORGA GÖNDERİLDİ
Ceset, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.