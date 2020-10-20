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Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu

Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu

At çiftliği çalışanı ile at binen turist, ağaca iple asılmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden 23 yaşında bir erkek kimliği çıktı.