Dolar
7.8734
-0.0672%
Euro
9.3114
0.387%
Altın
1907.38
0.1833%
Borsa
1211.97
0.5475%
G. Altın
483.101
0.1642%
Bitcoin
93919.24
1.2634%
EXEN Coin
11.54
-0.28%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu

    At çiftliği çalışanı ile at binen turist, ağaca iple asılmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden 23 yaşında bir erkek kimliği çıktı.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 17:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da ata binen turist, ormanda ceset buldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'ndeki at çiftliğinde ata binen turist ile yanında çiftlik çalışanı, çamlık alanda tura çıktı.

    Turist ve çiftlik çalışanı, ormandaki çamların arasında iple ağaca asılı erkek cesedi buldu.

    Çiftlik çalışanı, yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı aramalarını istedi.

    23 YAŞINDA BİR ERKEK ÇIKTI

    İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yola yaklaşık 60 metre mesafedeki çam ağacına asılı erkek cesedinin üzerinde Hasan E.(23) adına ait kimlik buldu.

    MORGA GÖNDERİLDİ

    Ceset, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

    Antalya da ata binen turist, ormanda ceset buldu #1

    Antalya da ata binen turist, ormanda ceset buldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir