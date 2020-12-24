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    Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı

    Antalya'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken ve mahallenin meydanındaki heykele de zarar veren D.K., jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 24.12.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 13:26
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    Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde yaşayan D.K., bilinmeyen bir nedenle önce mahalle meydanındaki Atatürk heykeline elindeki sert bir cisimle zarar vermeye başladı.

    Heykelin bacak kısmını kıran D.K., daha sonra aynı mahalledeki Dağ Ortaokulu'nun bahçesine geldi.

    BÜSTÜ YERE ATTI

    Şüpheli, buradaki Atatürk büstünü de zorlayarak yerinden söktü ve yere attı. Mahalleli heykele ve büste zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

    Olayın yaşandığı noktalarda inceleme yapan ekipler, şüpheli D.K.'yi gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.

    Antalya da Atatürk ün büstü ve heykeline saldırı #1

    Antalya da Atatürk ün büstü ve heykeline saldırı #2

    Antalya da Atatürk ün büstü ve heykeline saldırı #3

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