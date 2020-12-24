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Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı

Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı

Antalya'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken ve mahallenin meydanındaki heykele de zarar veren D.K., jandarma ekiplerince yakalandı.