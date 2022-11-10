Saat 9'u 5 geçe kentte sürücüler araçlardan inip saygı duruşuna geçti. Bu sırada önündeki araçların durduğunu gören sürücü, ani frene basarak zincirlemeye kazaya neden oldu. 6 araç birbirine girdi.

Türkiye'nin dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı manzaraları gelmeye devam ediyor.

Vefatının 84'üncü yıl dönümünde anılan Mustafa Kemal atatürk için, saat 9'u 5 geçe hayat adeta durdu.

Kimisi Anıtkabir'e akın etti, kimisi Dolmabahçe'de sabahın ilk ışıklarında sıraya girdi, kimisi ise trafikte aracını durdurarak saygı duruşuna geçti.

Anma sırasında kaza oldu

Birbirinden duygusal kareler ortaya çıkarken Antalya'da ise anma sırasında kaza yaşandı.

Siren seslerinin çaldığı anlara trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar araçlarını yollarda durdurdu.

6 araç birbirine girdi

Muratpaşa ilçesindeki araç sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü aniden frene bastı.

Bu sırada arkadan gelen otomobiller de duramayınca 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Antalya'da Ata'yı anma sırasında zincirleme kaza oldu VİDEO



Yaralanan olmadı

Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA'nın aktarımına göre; O anlar ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.