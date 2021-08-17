Çek çek diye de bilinen atık toplama aracıyla gezen 2 genç, yol üzerindeki mazgalları çaldı. Gençlerin hırsızlık anlarındaki rahat tavırları dikkat çekti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde, önceki gün çek çek diye tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen 2 genç, caddede bulunan mazgalları gözlerine kestirdi.

Çevrelerine aldırış etmeden mazgallara yaklaşan gençler, rahat bir tavırla mazgalları araçlarına koyup bölgeden ayrıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları ve gençlerin rahat tavırları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, çek çek aracı ile ilerleyen gençlerin bir anda mazgalı alarak araca yükledikleri, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı VİDEO



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.