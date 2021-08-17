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    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı

    Çek çek diye de bilinen atık toplama aracıyla gezen 2 genç, yol üzerindeki mazgalları çaldı. Gençlerin hırsızlık anlarındaki rahat tavırları dikkat çekti.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 10:46
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    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde, önceki gün çek çek diye tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen 2 genç, caddede bulunan mazgalları gözlerine kestirdi.

    Çevrelerine aldırış etmeden mazgallara yaklaşan gençler, rahat bir tavırla mazgalları araçlarına koyup bölgeden ayrıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları ve gençlerin rahat tavırları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntüde, çek çek aracı ile ilerleyen gençlerin bir anda mazgalı alarak araca yükledikleri, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı.

    Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı #1

    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı #2

    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı #3

    Antalya’da atık toplayıcıları mazgalları çaldı #4

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