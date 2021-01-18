Antalya'da ATM'de kartları kopyalayıp dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini belirten banka müşterilerinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, mağdurların kullandığı ATM'lere kart kopyalama düzeneklerinin yerleştirildiğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenekleri yerleştirdikleri tespit edilen A.S. ve S.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada kart kopyalama düzeneği ele geçirildi. Bazı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1'İ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan zanlılardan A.S. tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da ATM'de kartları kopyalayıp dolandırıcılık yapan zanlılardan biri tutuklandı