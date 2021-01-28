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    Antalya'da para çektiği sırada, kalp krizi geçirip öldü

    Bir bankanın ATM'sinden para çekmesinin ardından kalp krizi geçirerek vefat eden 62 yaşındaki Kadir Ak'ın fenalaştığı anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 14:12
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    Antalya'da para çektiği sırada, kalp krizi geçirip öldü

    Dün saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta 62 yaşındaki Kadir Ak, bir bankaya ait ATM cihazından para çektikten sonra fenalaşarak yere düştü.

    ATM önünde sıra bekleyen vatandaşların hemen müdahale ettiği Kadir Ak için sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ekipler, Kadir Ak'ın nefes almadığını ve nabzının olmadığını tespit edip, kalp masajı yaptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ak daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Ak'ın çektiği ve düşerken çevreye dağılan paraları ise vatandaşlar tarafından toplanarak, el çantasına konulup, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    Antalya da para çektiği sırada, kalp krizi geçirip öldü #1

    ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kadir Ak, doktorların yaklaşık 45 dakikalık müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Kadir Ak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya da para çektiği sırada, kalp krizi geçirip öldü #2

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu arada Kadir Ak'ın para çektikten sonra düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kadir Ak'ın ATM önüne düşme anı ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahale edip, ambulans çağırmaları yer aldı.

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