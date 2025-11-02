Antalya'da ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti Konyaaltı ilçesinde evlerinde mumdan çıkan yangında Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarında, Scottish Fold cinsi kedilerinin ise patilerinde yanıklar oluştu. Mahalleli, kaldırımda oturan Büşra K.'nin ayağına ve kedinin patilerine yanık kremi sürerek müdahale etti.

Göster Hızlı Özet Antalya'da Büşra K. ve oğlu Aras'ın evinde mumdan çıkan yangında her ikisinin de ayakları ile kedilerinin patileri yandı.

Mahalle sakinleri, yanık kremi ile Büşra K. ve kedisine müdahale etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede 7 yaşlarındaki oğlu Aras ile yaşayan Büşra K., dün saat 22.00 sıralarında salonda mum yaktı. Mumlardan biri, kanepenin üzerine düştü. YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ Kısa sürede alev alan kanepenin yandığını gören Büşra K., yangına müdahale etti. Ancak alevler, evin diğer noktalarına sıçradı. OĞLU İLE DAİREDEN ÇIKTI Panikleyip, oğlu Aras'ı da yanına alarak daireden çıkan Büşra K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büşra K., oğlunu karşı komşusuna bıraktı. HORTUMLA SU SIKARAK MÜDAHALE ETTİLER Yakınlarda oturan Arapsuyu Muhtarı Fatmagül Şahin ve diğer komşuları, hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü. KEDİNİN PATİSİNE YANIK KREMİ SÜRDÜLER Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada patilerinde yanıklar oluşan Scottish Fold cinsi kediyi de daireden çıkardı. Komşuları, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarındaki yanıklar ile kedinin patilerine yanık kremi sürdü. İLK MÜDAHALE AMBULANSTA YAPILDI Sağlık ekibi Büşra K.'yi sedyeye, oğlu Aras'ı da ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Büşra ve oğlu Aras, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kedi ise Büşra K.'nin bir arkadaşı tarafından kedi taşıma kafesine konularak veterinere götürüldü.

