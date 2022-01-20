Antalya’da aylardır aranan kadın hakkında cinayet itirafı

Yaklaşık 3 aydır kayıp olan emlak zengini Kerziban Keskin'in; boğularak öldürüldüğü, ortadan kaldırılması için de cesedinin parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsniye D.'nin yanına geldi.

Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan emlak zengini Kerziban Keskin, 20-25 gün sonra ise ortadan kayboldu.

Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

83 GÜNDÜR ARANIYORDU

Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek 83 gündür aranan Keskin'in parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiğini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını aktaran Ünüvar, "Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşı Ramazan Ç.'nin anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu." dedi. Son konuşmanın ardından annesine ulaşamadığını söyleyen Ünüvar, "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikeceğim. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem, mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili, annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Bu mesajı Hüsniye D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık." diye konuştu.

"ANNEME 50 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİRDİLER"

Ulaştıkları Hüsniye D.'nin ise kendilerine sürekli 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğini anlatan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın, bizi sürekli oyaladı." dedi.

"KENDİNDEN BÜYÜKLERLE EVLENİP ONLARIN MALLARINI ALIYORDU"

Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart Parkı'na, onun yanına gidiyorum' dedi. Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp, gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ.'nin de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi, 1-2 gün sonra ortaya çıkacak." dedi.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunca soruşturma sürdürülürken, bu sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsniye D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsniye D. tarafından boğularak öldürüldüğünü anlattı.

CESEDİNİ BANYODA YAKIP PARÇALARA AYIRDILAR

Cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı." dedi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.