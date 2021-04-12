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    Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi

    Antalya’da yasa dışı bahis siteleri üzerinden 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheli, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 19:46
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    Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların transferini sağlayan şüphelilere yönelik 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

    YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE ETTİLER

    Yapılan çalışmalar sonucu Y.Ç.P. isimli şahıs liderliğinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi VİDEO

    Antalya da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi #1

    Antalya da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi #2

    Antalya da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi #3

    Antalya da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi #4

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