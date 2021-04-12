- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi
- İHA
- 12.04.2021 - 19:25
- Güncelleme : 12.04.2021 - 19:46
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların transferini sağlayan şüphelilere yönelik 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE ETTİLER
Yapılan çalışmalar sonucu Y.Ç.P. isimli şahıs liderliğinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi VİDEO