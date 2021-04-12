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Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Antalya'da aylardır takip edilen yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Antalya’da yasa dışı bahis siteleri üzerinden 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheli, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlen operasyonla yakalandı.