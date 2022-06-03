Antalya’da babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen bebeğin otopsi raporu çıktı

3 aylık bebeğin ölümünden sorumlu tutulan baba, cezaevinde intihar etti. Otopsi sonucuna göre bebeğin hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Anne hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında, 16 Kasım 2021 tarihinde kira parası yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada iddiaya göre Mustafa G., önce Beyza Topçu’yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darbetti.

Hastane yolunda hayatını kaybetti

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Mustafa G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde asılı halde ölü bulundu

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., 18 Kasım 2021 tarihinde koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi babayı suçladı

Mustafa G.’nin kendisini ve bebeğini darbettiğini söyleyen anne, “Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darbediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim.” dedi.

Otopsi sonucu çıktı

Minik Elif’in ölüm nedeni ise çıkan otopsi sonunda belli oldu.

Raporda, yapılan dış muayene tespit edilen lezyonların lokalizasyonu ve ağırlık itibariyle ile ölüm meydana getirilebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması tarif edilmediği dikkate alındığında; bebeğin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri ile zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.

Yine raporda bebeğin ölümünün otopside tanısı konulamayan hastalık sonucu meydana geldiği oy birliği ile kabul edildi.

“Müvekkilim 'cani baba' söylemlerine dayanamadı”

Mustafa G.’nin avukatı İbrahim Şahin otopsi sonucunun yer aldığı raporu gazetecilerle paylaştı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinde intihar eden müvekkilinin iftiralara uğradığını ve 3 aylık bebeğin canice öldürüldüğünden dolayı tutuklandığını söyledi.

Karşı tarafın ulusal basına çıkarak iftiralarına devam ettiğini ve babanın 'cani baba' söylemlerine dayanamayarak yaşamına son verdiğini savunan Şahin, “Bu iftiralar sonucu müvekkil cezaevinde şiddete maruz kalmış, uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine daha fazla dayanamayarak cezaevinde yaşamına son vermiştir. Beyza Nur isimli şahıs attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir.





“Gelen bu rapor ile ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir”

Biz baştan bu yana her alanda müvekkilin suçsuz olduğunu dile getirdik. 3 gün önce dosya içerisine gelen ve şu an elimizde olan tuttuğumuz bu rapor da müteveffa müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtıdır. Gelen bu rapor ile ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir. Raporda darba bağlı hiçbir travmatik bulguya rastlanılmadığı, bebeğin tanısı konuşulamayan bir hastalık sonucu vefat ettiği söylenmiştir.” dedi.

“3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması…”

Beyza Nur’un 3 aylık bebeğin 9 saat aç bırakıldığı iddiasına da değinen Şahin, “Kendi ifadelerinde gece saat 02.00 sırlarında çocuğu uyuttuğunu, gece boyunca çocuk ağlamadığı için kendisinin de sabah saat 11.00’de uyandığını söylemiştir. 3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması bebeğin açlıktan ölmüş olabileceği sorularını akla getirmektedir.





“Bebeğe civanperçemi adlı bir bitki çayı içirildiğini öğrendik”

Tıbben bakıldığında da 3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması mümkün değildir. Ayrıca haricen yaptığımız araştırmalar neticesinde anne tarafından bebeğe civanperçemi adlı bir bitki çayı içirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm bunların soruşturulması adına şu an dosyada en büyük şüpheli olan Beyza Nur isimli şahıstan şikayetçi olarak savcılığa şikayet dilekçemizi sunduk. Gerekli araştırmaların yapılacağı kanısındayız. Umarız adalet yerini bulur.” diye konuştu.