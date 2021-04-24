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    Adana'da babası ve ağabeyini 'uyuşturucu' yüzünden öldürdü

    Adana'da yaşayan Ferhat Keser'in babası ve ağabeyini uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışma yüzünden öldürdüğü belirlendi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 10:07
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    Adana'da babası ve ağabeyini 'uyuşturucu' yüzünden öldürdü

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser'i bıçaklayarak öldürdü.

    Keser'in babası ve ağabeyini defalarca bıçakladığı, kavganın uyuşturucu kullanımı yüzünden çıktığı belirlendi.

    DEVRİYE GEZEN EKİPLER YAKALADI

    Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı. Eve gelen Ferhat Keser’in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu.

    Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Adana da babası ve ağabeyini uyuşturucu yüzünden öldürdü #1

    BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

    İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Adana'da babası ve ağabeyini 'uyuşturucu' yüzünden öldürdü VİDEO


    Adana da babası ve ağabeyini uyuşturucu yüzünden öldürdü #2

    UYUŞTURUCU KAVGASI

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı.

    Ferhat Keser’in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini ‘Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin’ diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

    Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da babası ve ağabeyini uyuşturucu yüzünden öldürdü #3

    Adana da babası ve ağabeyini uyuşturucu yüzünden öldürdü #4

    Adana da babası ve ağabeyini uyuşturucu yüzünden öldürdü #5

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