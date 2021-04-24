Adana'da yaşayan Ferhat Keser'in babası ve ağabeyini uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışma yüzünden öldürdüğü belirlendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser'i bıçaklayarak öldürdü.

Keser'in babası ve ağabeyini defalarca bıçakladığı, kavganın uyuşturucu kullanımı yüzünden çıktığı belirlendi.

DEVRİYE GEZEN EKİPLER YAKALADI

Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı. Eve gelen Ferhat Keser’in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu.

Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adana'da babası ve ağabeyini 'uyuşturucu' yüzünden öldürdü VİDEO









UYUŞTURUCU KAVGASI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı.

Ferhat Keser’in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini ‘Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin’ diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



