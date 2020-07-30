Dolar
6.9893
0.2208%
Euro
8.2126
-0.3131%
Altın
1954.68
-0.8159%
Borsa
1129.38
-0.5433%
G. Altın
438.811
-0.8578%
Bitcoin
76846.72
-2.3242%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu

    Kumar borcunu ödemesini istediği babası, kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyince 22 yaşındaki şahıs, öz babasını tüfekle vurdu. Babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 11:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu

     

    Antalya Kepez'de 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç.'nin 50-60 bin TL'lik kumar bocu olduğu iddia edildi.

    Durmuş Ali Ç., dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde babası İsmail Ç. ile borcu hakkında telefonda konuştu.

    BABASINA POMPALI İLE ATEŞ ETTİ

    Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı.Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

    BABA AĞIR YARALI

    Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

    TÜFEĞİ KUYUYA ATTI

    Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak’taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

    BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #1

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #2

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #3

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #4

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #5

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #6

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #7

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #8

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #9

    Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu #10

    Görüş Bildir