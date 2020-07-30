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- Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu
Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu
- DHA
- 30.07.2020 - 11:10
Antalya Kepez'de 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç.'nin 50-60 bin TL'lik kumar bocu olduğu iddia edildi.
Durmuş Ali Ç., dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde babası İsmail Ç. ile borcu hakkında telefonda konuştu.
BABASINA POMPALI İLE ATEŞ ETTİ
Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı.Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.
BABA AĞIR YARALI
Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
TÜFEĞİ KUYUYA ATTI
Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak’taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.
BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.