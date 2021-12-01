Antalya'da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım

Antalya'da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım

Manavgat ilçesinde babasını bıçakla öldürüp annesini ağır yaralayarak müebbet hapse çarptırılan zanlı, 'Beni derhal serbest bırakın. Ben Amerika Başkanıyım' şeklinde konuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde Erdal Kuran isimli şahıs, babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürmüş, annesi Emine Kuran'ı ise ağır yaralamıştı.

Saldırısının ardından kanlı kıyafetleriyle sokağa çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak durduruldu.

MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI

Yargılandığı dava sonucunda Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal Kuran’ı, babası İsmail Kuran’ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran’ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.





CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Erdal Kuran, duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada ilk olarak Adli Tıp Kurumu'nun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu.

Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran’ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.





"BEN ŞİZOFREN DEĞİLİM, AMERİKA BAŞKANIYIM"

Raporu kabul etmeyen cinayet zanlısı, "Beni derhal serbest bırakın. Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım.” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti.