Euro
14.8983
-4.05%
Dolar
13.1437
-3.86%
Altın
715.17
-8.16%
Borsa
1.844
1.9%
Bitcoin
758.170
3.63%
BTXN Coin
51.28
0.37%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Antalya'da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım

    Manavgat ilçesinde babasını bıçakla öldürüp annesini ağır yaralayarak müebbet hapse çarptırılan zanlı, 'Beni derhal serbest bırakın. Ben Amerika Başkanıyım' şeklinde konuştu.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde Erdal Kuran isimli şahıs, babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürmüş, annesi Emine Kuran'ı ise ağır yaralamıştı.

    Saldırısının ardından kanlı kıyafetleriyle sokağa çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak durduruldu.

    MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI

    Yargılandığı dava sonucunda Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal Kuran’ı, babası İsmail Kuran’ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran’ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

    Antalya da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım #1

    CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

    Erdal Kuran, duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada ilk olarak Adli Tıp Kurumu'nun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu.

    Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran’ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

    Antalya da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım #2

    "BEN ŞİZOFREN DEĞİLİM, AMERİKA BAŞKANIYIM"

    Raporu kabul etmeyen cinayet zanlısı, "Beni derhal serbest bırakın. Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım.” şeklinde konuştu.

    Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti.

    Antalya da babasını öldüren zanlı: Beni bırakın ben Amerika Başkanıyım #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir