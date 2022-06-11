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    Antalya'da babasının motosikletini ateşe verdi

    Kavga ettiği babasının motosikletini yakan 17 yaşındaki S.T., polis ekiplerince yakalanırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.
    • 11.06.2022 - 12:31
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    Antalya'da babasının motosikletini ateşe verdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki genç, kavga ettiği babasının motosikletini yaktı.

    İHA'nın haberine göre; Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki motosikletin yandığını gören bir hurdacının seslenmesi üzerine sokağa inen vatandaşlar, hemen itfaiyeyi aradı.

    Motosiklet kullanılamaz hale geldi

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

    Yakalandı

    Motosikleti yaktığı belirlenen S.T. olaydan kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    Antalya da babasının motosikletini ateşe verdi #1

    Antalya da babasının motosikletini ateşe verdi #2

    Antalya da babasının motosikletini ateşe verdi #3


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