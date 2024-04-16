Antalya'da babasıyla tartışan 2 kişiye minibüsle çarptı: Frene bastım, tutmadı Suriye uyruklu Ahmad A., babası Yahya A. ile tartışan mesai arkadaşı Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarpıp kaçtı. Yaralananlardan biri hayatını kaybederken gözaltına alınan genç, "Kaza oldu, bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" dedi.

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DHA

Dün saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 46 Sokak’ta, bir gıda fabrikasında çalışan Muhammed Ali Bilal(19) ve Abdurrahman Belelo(23), aynı fabrikada çalışan Yahya A.(46) ile yan bakma bahanesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Fabrikadaki diğer işçiler, tarafları güçlükle ayırdı.

Babasıyla tartışanların üzerine sürdü, biri hayatını kaybetti

Yahya A., durumu oğlu Ahmad A’ya(28) bildirdi ve fabrikanın olduğu adrese çağırdı. Ahmad A., işten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammed Ali Bilal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüsü bırakıp kaçtıktan bir süre sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, minibüsle kaçan Ahmad A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 07 BIB 978 plakalı kamyoneti Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5418 Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Ekipler, Ahmad A.’nın Konya'ya kaçtığını tespit etti. Bilgi verilen Konya polisi, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

"Kaza oldu, frene bastım, tutmadı"

Konya'dan Antalya'ya getirilen Ahmad A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmad A., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Babanla tartışmışlar, o yüzden çarpmışsın" sorusuna, "Hayır, kaza oldu bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" karşılığını verdi.

Çarpma anı güvenlik kamerasında

Diğer yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmad A’nın Muhammed Ali Bilal ile Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarpıp kaçtığı ve Bilal'in havaya savrulduğu görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)