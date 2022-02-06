Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.238
-0.78%
BTXN Coin
33.03
0.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi

    Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki bir villada, saat 14.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.

    Villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkınca, Burak Ü. yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

    CESEDİ MORGA KALDIRILDI

    İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    EVDE BAŞKA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

    Yangın esnasında evde Burak Ü.’den başka kimsenin olmadığı bildirildi.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi #1

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi #2

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi #3

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi #4

    Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi #5


    Görüş Bildir