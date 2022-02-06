Antalya’da bağımlı genç kendini zincirledi, yangında can verdi

Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki bir villada, saat 14.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.

Villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkınca, Burak Ü. yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVDE BAŞKA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yangın esnasında evde Burak Ü.’den başka kimsenin olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.