Antalya'da baktığı kedi bastonla öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin zemin katında evcil hayvan mağazası işleten Aleyna Okul, iş yerinin önünde de sokak hayvanlarını beslemeye başladı.

Daha önce yaralanan kedileri besleyen, birçoğunu evine götürüp, tedavi ettirip getiren Okul'a, komşuları da destek olmaya başladı.

Ancak iddiaya göre; bir süre önce beslenen kediler, zehirli et verilerek öldürüldü.

Aradan geçen süre sonrasında Okul, beslediği, iş yerinin önünde baktığı 'Prens' ismini verdikleri kedinin öldüğünü, bir başka kedinin yaralandığını gördü.

KAMERALARI İNCELEDİ

Yaralanan kediyi tedavi için veterinere götüren Okul, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde, binada yaşayan M.K. ile eşi M.K.'nin araçlarının altına giren kedileri uzun süre aradığını, bulduğunda bastonla vurduğunu gördü.

Görüntüleri alarak polis merkezine ve savcılığa giden Aleyna Okul, M.K. ve eşi M.K. hakkında şikayetçi oldu. Yaralanan diğer kedinin tedavisi sürerken; ikilinin aracın altında dakikalarca kedileri aradığı anlar, görüntülere yansıdı.

"GÖZÜMÜZDEN SAKINIYORDUK"

Görüntüleri izlediğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Aleyna Okul, "İş yerimizin önündeki kedilerin bakımıyla ilgileniyoruz. Maalesef başımıza çok kötü bir olay geldi. Burada beslediğimiz, gözümüzden sakındığımız kedilerden biri, sırf aracın altına yatıyor diye darbedildi.

Maalesef 1 kedimiz iç kanama geçirdi, hala tedavi altında. Diğeri ise maalesef öldü. Biz o kediye 'Prens' ismini koymuştuk.

O kediyi çok küçükken buldum ve evde biberonla besledim. Maalesef burada cansız bedenini bulduk" dedi.

'"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Daha önce de kedileri beslediği için tehdit edildiğini belirten Okul, "Kamera kayıtlarına bakınca kimin yaptığını gördük. Daha önce kedilerimizi zehirlediler zaten. Kedinin arabanın altına yatması, öldürülmesine bir sebep değil. Bu kişilerden hem karakola hem savcılığa gidip şikayetçi oldum.

Bu olayın asla peşini bırakmayacağım. Ben bu hayvanları yaşatmaya çalışıyorum, onlar sopayla darbediyor. Daha önce de kedileri beslerken bizi tehdit etti. Sonrasında kediler zehirlenerek öldürüldü" diye konuştu.