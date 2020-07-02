Antalya'da baldızını öldüren adama ömür boyu hapis

Faslı baldızını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren katil enişte, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 28 Eylül tarihinde Antalya Kepez'de baldızını bıçakla öldüren zanlının mahkemesi bugün sonuçlandı.

Bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, 2018 yılı temmuz ayında güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'tan şiddet gördüğünü ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Siham Karakaş'ın şikayeti üzerine, Ercan Karakaş'a 2 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

KAÇTI AMA KURTULAMADI

28 Eylül günü eşinin kaldığı daireye giden Ercan Karakaş, kapı açılmayınca elindeki kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Elinde bıçakla eşini karşısında hören Siham Karakaş, kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, kovaladığı baldızını sokak ortasında 12 bıçak darbesi ile ağır yaraladı.

BALDIZ ÖLDÜ, ENİŞTE HAPSE GİRDİ

Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan Ercan Karakaş ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ercan Karakaş, son kez hakim karşısına çıktı. Karakaş duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MAHKEMEYE "SİZİ ÇOK SEVİYORUM" DEDİ

Son kez savunma yapan Ercan Karakaş, kötü niyeti olmadığını belirterek, “Çalıştığım kurumlarda takdir kazanmış bir insanım. Eşim ve baldızım tarafından sürekli aşağılandım. Hatta çocuğumun benden olmadığı da söylendi. Bir defasında kolumdan bıçakla yaraladılar. Ben kötü bir insan değilim. İyi eğitim aldım. Halen cezaevinde eğitim alıyorum. Olayda tasarlama yok, anlık gelişen bir olay. Bana yaşattıklarının karşılığında bir anda kendimi kaybettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben sizleri çok seviyorum. Keşke, devletime, bayrağıma hakaretler yapılmasaydı ve ben de bunu yaşamasaydım. Mahkemeye iyi niyetlerimi sunuyorum" dedi.

CEZASINA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığı 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

VERİLEN CEZA TESELLİ OLDU

Duruşma sonunda konuşan şikayetçi avukatı, “Her ne kadar canice katledilen bir genç kız geri gelmeyecek olsa da sanığın kanunen verilebilecek azami cezayla cezalandırılmış olması bir nebze olsun tarafımıza teselli olmuş ve kamu vicdanını rahatlatmıştır." dedi.





