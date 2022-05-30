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- Antalya'da balık tutmak isterken kayalıklara düştü
Antalya'da balık tutmak isterken kayalıklara düştü
Balık tuttuğu sırada 7 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ali İhsan Tatoğlu, omurgasından yaralandı.
- 30.05.2022 - 16:19
- Güncelleme : 30.05.2022 - 16:31
Antalya'nın Kemer ilçesinde Ali İhsan Tatoğlu, ilçenin ünlü koylarından Çıralı'ya sabah saatlerinde balık tutmaya geldi.
Ali İhsan Tatoğlu balık tutarken, dengesini kaybedince 7 metre yükseklikten kayalığa düştü.
Düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Tatoğlu, ilk müdahale yapıldıktan sonra Sahil Güvenlik botuyla güvenli bölgeye götürüldü. Daha sonra sedyeye alınan Tatoğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Omurgasından yaralandı
DHA'nın haberine göre, Ali İhsan Tatoğlu'nun omurgasından yaralandığı belirlendi.