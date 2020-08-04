Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı

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Kayalıklara çarparak teknede mahsur kalan balıkçıları meslektaşları kurtardı. Tekne bakıma alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde amatör balıkçılar tekne ile denize açıldı.

Amatör balıkçı Ahmet Çelikoğlu, avlanmak için açıldığı teknesi ile denize açılmasının ardından sabaha karşı Belek'teki barınağa dönmek istedi.

KURTARILMAK İÇİN ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

Barınağa dönerken teknenin kayalıklara çarpması sonucu mahsur kalan Çelikoğlu, arkadaşlarına haber verdi.

TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bunun üzerine meslektaşları bir başka tekne ile Çelikoğlu’nun bulunduğu bölgeye gelerek, halat yardımıyla tekneyi sahile çıkardı. Kullanılamaz hale gelen tekne, vinç yardımıyla barınağa getirilerek bakıma alındı.

















