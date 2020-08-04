Dolar
6.9699
0.2473%
Euro
8.2217
0.3637%
Altın
1972.38
-0.2246%
Borsa
1111.63
-1.355%
G. Altın
441.708
-0.0101%
Bitcoin
77909.74
-1.6982%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı

    Kayalıklara çarparak teknede mahsur kalan balıkçıları meslektaşları kurtardı. Tekne bakıma alındı.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 14:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı

    Antalya’nın Serik ilçesinde amatör balıkçılar tekne ile denize açıldı.

    Amatör balıkçı Ahmet Çelikoğlu, avlanmak için açıldığı teknesi ile denize açılmasının ardından sabaha karşı Belek'teki barınağa dönmek istedi.

    KURTARILMAK İÇİN ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

    Barınağa dönerken teknenin kayalıklara çarpması sonucu mahsur kalan Çelikoğlu, arkadaşlarına haber verdi.

    TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Bunun üzerine meslektaşları bir başka tekne ile Çelikoğlu’nun bulunduğu bölgeye gelerek, halat yardımıyla tekneyi sahile çıkardı. Kullanılamaz hale gelen tekne, vinç yardımıyla barınağa getirilerek bakıma alındı.

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı #1

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı #2

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı #3

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı #4

    Antalya'da balıkçı mahsur kaldı: Meslektaşları kurtardı #5

    Görüş Bildir