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    Antalya'da balıkçılar caretta caretta sandı: Ceset çıktı

    Tekneyle balığa çıkan balıkçıların su yüzeyinde görünce caretta caretta sandığı cisim, yaklaşınca erkek cesedi çıktı.
    • İHA
    • 17.07.2020 - 15:09
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    Antalya'da balıkçılar caretta caretta sandı: Ceset çıktı

    Antalya’da balıkçılar sabah saatlerinde balığa çıktı.

    Karaalioğlu Park'ta falezlerin 3 mil açığında tekneyle balığa çıkan balıkçılar su yüzeyinde bir cisim gördü. Cismin caretta caretta (deniz kaplumbağası) olabileceğini düşünen balıkçılar, şüphelendikleri cisme yanaştılar.

    CESET ÇIKTI

    Cisme yaklaştıklarında bir cesetle karşılaşan vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

    GÜL DÖVMELİ CESET

    Deniz polisi bota aldığı erkek cesedini limana çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sol kol iç kısmında gül dövmesi olduğu görüldü. Cesette herhangi bir kesi ve darp izine ise rastlanılmadı.

    Antalya'da balıkçılar caretta caretta sandı: Ceset çıktı #1

    Antalya'da balıkçılar caretta caretta sandı: Ceset çıktı #2

    ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

    Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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