Antalya'da balıkçılar caretta caretta sandı: Ceset çıktı

Tekneyle balığa çıkan balıkçıların su yüzeyinde görünce caretta caretta sandığı cisim, yaklaşınca erkek cesedi çıktı.

Antalya’da balıkçılar sabah saatlerinde balığa çıktı.

Karaalioğlu Park'ta falezlerin 3 mil açığında tekneyle balığa çıkan balıkçılar su yüzeyinde bir cisim gördü. Cismin caretta caretta (deniz kaplumbağası) olabileceğini düşünen balıkçılar, şüphelendikleri cisme yanaştılar.

CESET ÇIKTI

Cisme yaklaştıklarında bir cesetle karşılaşan vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

GÜL DÖVMELİ CESET

Deniz polisi bota aldığı erkek cesedini limana çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sol kol iç kısmında gül dövmesi olduğu görüldü. Cesette herhangi bir kesi ve darp izine ise rastlanılmadı.





ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.