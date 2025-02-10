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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar evin balkonundan dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi de apartmanın kapı zillerini tek tek çalarak binada oturan vatandaşları uyardı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler balkonu sararken evin içerisine de sirayet etti.

PATLAMA YAŞANDI

Büyük panik yaşayan apartman sakinleri apar topar evlerinden çıkarken balkondan patlama seslerini duyan mahalle sakinleri de korku içerisinde sokağa döküldü.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını endişeli gözlerle izledi.

Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının daha önceden cep telefonu malzemeleri satışı ile uğraşan ikamet sahibinin işletmesini kapattıktan sonra elinde kalan ve balkona koyduğu cep telefonu bataryalarından çıktığı öne sürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından balkondan aşağıya atılan malzemeler arasında çok sayıda cep telefonu bataryası olduğu görüldü.