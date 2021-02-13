Antalya'da balkondan atlayan kadın: Abime sinirlendim

Antalya’da kilitli kaldığı evin balkondan aşağıya atlayan ve kaldırımda yürüyen vatandaşın saniyelerle kurtulduğu olayın kahramanı Sibel Gezici, olay günü abisiyle kavga ettiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Sibel Gezici isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü.

Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel Gezici 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel Gezici’nin abisinin kapıyı üzerinden kilitlemesi sebebiyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü ortaya çıktı.





Sibel Gezici olaydan üç gün sonra hırsızlık olayına karışan abisi Uğur Gezici’yi beklediği Manavgat Adliyesi önünde basın mensuplarına konuştu.

"KAPININ KİLİTLİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİM"

Olay günü abisi Uğur Gezici ile tartışıp kavga ettiklerini belirten Gezici, “Abim çok sinirli bir insandır. Kavganın ardından kapıyı kilitleyip gitti. Bende dışarı çıkmak istedim. Kapının kilitli olduğunu görünce çok sinirlendim. Bu sinirle balkona çıkıp aşağıya atladım. Sinirden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ben aşağıya düşünce polis ve sağlık görevlileri gelip beni hastaneye götürdü. Aşağımda ve dudağımda parçalanan yerleri tedavi ettiler. Şu an bu olaydan dolayı ayağımın üzerine basamıyorum.” dedi.

İntihar etmediğini, bir anlık sinirle atladığını belirten Sibel Gezici, aşağıdan geçen ve son anda üzerine düşmekten kurtulan kişiyi görmediğini sözlerine ekledi.

Antalya'da balkondan atlayan kadın VİDEO



















