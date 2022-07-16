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- Antalya'da balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştü
Antalya'da balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştü
Antalya'nın Alanya ilçesinde 10. kattaki evlerinin balkonundan, birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken düştüğü iddia edilen 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
- 16.07.2022 - 14:43
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan 21 yaşındaki Derya T., ablasıyla tartıştı.
Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.
Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü.
Hayatını kaybetti
Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
AA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.