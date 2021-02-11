Antalya'da balkondan düşen kadın kamerada

Kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışan kadın, bir anda yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Fevzipaşa Caddesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yaşayan ve ev kapısı kilitli olan Sibel G., dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktı.

Sibel G., bir süre sonra elinin kayması üzerine kaldırıma düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise Sibel G.'nin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu. Sibel G.'nin yardımına ilk olarak o şahıs ve çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel G.'yi hastaneye kaldırdı. Hafif yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Antalya'da balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

"BİR ANDA KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI"

Bölgede esnaf olan İbrahim Boztaş, “Bir an ne olduğunu anlamadım. Kadın balkon demirine tutunup aşağıya sarktı. Tam o sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş vardı. Kadın bir anda kendini boşluğa bırakıp, kaldırıma düştü.” dedi.