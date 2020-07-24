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    Antalya'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

    Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 02:56
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    Antalya'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

    Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4833. Sokaktaki 2 katlı evde meydana gelen olayda, annesi Fidan Ö ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan Ö.(38), sigara içmek için balkona çıktı.

    Bu sırada Erkan Ö., henüz belirlenemeyen nedenle 2. Kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.

    Sesi duyan anne, balkondan aşağıya bakınca oğlunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

    Antalya'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Sağlık ekipleri Erkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun öldüğünü duyan anne sinir krizi geçirdi.

    Erkan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Antalya'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti #2

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