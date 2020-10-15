Antalya'da banka güvenliğini rehin alan Özbekistan uyruklu şahsa tahliye kararı

Elindeki kuru sıkı tabanca ile girdiği bankada bir saat süreyle güvenlik görevlisi ve çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu şahıs, tahliye edildi.

Geçtiğimiz yıl 17 Aralık sabahında Antalya'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki banka şubesine, beline koli bandı sarılı halde bir şüpheli girdi.

Gelen şüpheli, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" diye bağırdı. Personel ile vatandaşların çıkmasına izin veren şüpheli, silahını aldığı güvenlik görevlisi ile gişe asistanını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli, 2 rehineyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

TUTUKLANDI

Banka şubesine giren 2 polis tarafından 1 saatte ikna edilen şüpheli, rehineleri serbest bırakıp, teslim oldu. Şüpheli Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Orziev hakkında, 'iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Jamoliddin Orziev'e, özel güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'a karşı silah kullanarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verildi. Cezada iyi hal indirimine giden mahkeme, sanığı neticeden 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

KAMU DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanığın üzerine atılı 'yağma' eyleminden cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden, manevi unsur yönünden oluşmayan bu suçtan dolayı açılan kamu davasından beraatına hükmetti.

Sanık kararın açıklanmasıyla birlikte tahliye edildi.

















