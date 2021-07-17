Antalya'da bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı

Antalya'da bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı

Antalya'da tatil için arkadaşının yanına gelen gurbetçinin bankın üzerine bıraktığı içinde 3 bin TL, pasaport ve ehliyetinin bulunduğu el çantası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda nelek Mahallesi’nde arkadaşının yanına tatile gelen 32 yaşındaki Faik Hacılı, arkadaşının işyerinde kapattığı sırada işyerinin önündeki oturma bankına, içerisinde para ve pasaport ve çeşitli eşyalar bulunan çantasını bırakarak, yeniden dükkanın içerisine girdi.

YORULMUŞ GİBİ YAPIP BANKA OTURDU, ÇANTAYI ALIP UZAKLAŞTI

Bankın yanından geçmekte olan ve henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi, yorulmuş gibi yapıl banka oturarak bir süre bekledi.

Bu sırada çantayı da inceleyen şüpheli, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken bir süre sonra çantayı da alıp yürüyerek banktan uzaklaştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, çantasının çalındığı fark eden Hacılı ise olayı polise bildirdi.

Antalya'da bankın üzerindeki el çantasını çalmak için yorulmuş gibi yaptı

5 DAKİKA İÇİNDE BÜTÜN EŞYALARINI KAYBETTİ

Çantanın içinde 3 bin lira parası, ehliyeti ve en önemlisi de pasaportunun bulunduğunu söyleyen Faik Hacılı, 5 dakika içinde bütün eşyalarını kaybettiğini belirterek, "Çıkınca baktım çanta yok. İçinde pasaportum var, kimliğim var, ehliyetim var yaklaşık 3 bin lira param vadı. Para her neyse ama en önemlisi pasaportum" dedi.