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    Antalya'da başına taşla vurulan sürücünün otomobili çalındı

    Durdurdukları otomobilin 50 yaşındaki sürücüsünün başına taşla vuran ve aracını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 18:03
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    Antalya'da başına taşla vurulan sürücünün otomobili çalındı

    Pazartesi günü akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki S.M., 16 yaşındaki S.A. ve 19 yaşındaki İ.Y., Sarılar Mahallesi'nde bir araya geldi.

    3 kişilik grup, durdurdukları 07 ARY 052 plakalı otomobilin 50 yaşındaki sürücüsü M.K.'nin başına taşla vurdu.

    M.K.'yi indiren şüpheliler, otomobili alarak kaçtı.

    JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

    Ekipler, otomobilin Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Aracı kullanan K.E.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma, şüphelilerin S.A., İ.Y. ve S.M. olduğunu belirledi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.A. ve İ.Y., dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.E. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    1 KİŞİ ARANIYOR

    Otomobil ise sahibi M.K.'ye teslim edildi. Ekipler, S.M.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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