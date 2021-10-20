Antalya'da başına taşla vurulan sürücünün otomobili çalındı

Durdurdukları otomobilin 50 yaşındaki sürücüsünün başına taşla vuran ve aracını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Pazartesi günü akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki S.M., 16 yaşındaki S.A. ve 19 yaşındaki İ.Y., Sarılar Mahallesi'nde bir araya geldi.

3 kişilik grup, durdurdukları 07 ARY 052 plakalı otomobilin 50 yaşındaki sürücüsü M.K.'nin başına taşla vurdu.

M.K.'yi indiren şüpheliler, otomobili alarak kaçtı.

JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, otomobilin Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Aracı kullanan K.E.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma, şüphelilerin S.A., İ.Y. ve S.M. olduğunu belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.A. ve İ.Y., dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.E. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Otomobil ise sahibi M.K.'ye teslim edildi. Ekipler, S.M.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.









