Antalya’da başpehlivan Hakkı Aygün, silahlı saldırı sonucu öldü

Sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden başpehlivanın katil zanlısı cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde gece saat 03.00 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan Hakkı Aygün (25), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Hakkı Aygün'ün yerde yaralı şekilde yatışı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan Hakkı Aygün, hayatını kaybetti İZLE

2018 YILINDA SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Öte yandan Hakkı Aygün’ün 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.