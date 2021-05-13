Euro
10.2634
0.87%
Dolar
8.5057
1.03%
Altın
495.93
0.9%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
428.959
-9.82%
EXEN Coin
35.74
-7.95%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Antalya'daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı

    Bayram sabahının ilk saatlerinde 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı

    Saat 06.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2659 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan Rıza Tokmak'a ait dairede yangın çıktı.

    Oturma odasında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark edip dışarı çıkan Tokmak ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.

    NEDENİ TESPİT EDİLECEK

    Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin, itfaiyenin incelemesi sonucu tespit edileceği belirtildi.

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #1

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #2

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #3

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #4

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #5

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #6

    Antalya daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir