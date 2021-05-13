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- Antalya'daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı
Antalya'daki evlerinde bayram sabahı yangın çıktı
Bayram sabahının ilk saatlerinde 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.
- DHA
- 13.05.2021 - 12:35
- Güncelleme : 13.05.2021 - 12:43
Saat 06.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2659 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan Rıza Tokmak'a ait dairede yangın çıktı.
Oturma odasında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark edip dışarı çıkan Tokmak ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.
NEDENİ TESPİT EDİLECEK
Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin, itfaiyenin incelemesi sonucu tespit edileceği belirtildi.