Antalya'da bebekle dilencilik yapanlara suçüstü

Caddede durdurdukları araçlardan ve vatandaşlardan yanlarındaki bebeği kullanarak duygu sömürüsüyle para dilenen anne ve baba, trafik polisine suçüstü yakalandı.

Antalya Demokrasi Bulvarı Çetin Emeç Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların camına elleriyle vurup açtıran ve yanlarındaki bebeği kullanarak dilencilik yapan 1’i kadın 2 kişi, trafik polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yakalandıklarında trafik polislerine adeta yalvaran Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal isimli dilenciler, “Çocuğumuzun tedavisi için Manisa Alaşehir’den Manavgat Devlet Hastanesi’ne geldik. Paramız bittiği için araçları durdurarak para istedik. Amacımız yol parası toplayıp memleketimize geri dönmek.” dedi.

“ADAM ÖLDÜRMEDİK”

Polislerin ‘Memleketinizde niye doktora götürmediniz?’ şeklindeki sorusu üzerine dilenciler “Çocuğumuzun doktoru burada. Onun için buraya geldik. Alnımız açık. Adam öldürmedik, gasp yapmadık. Sadece dilendik.” diye konuştular.

Antalya'da bebekle duygu sömürüsü polise takıldı İZLE

“KİMSEDEN ZORLA BİR ŞEY ALMADIK”

Polisler tarafından Pazartesi Pazarı’nda bulunan zabıta karakoluna teslim edilen dilenciler, zabıtanın ‘Doktorun ismini verin. Biz de görüşelim’ demesi üzerine doktora gelmediklerini itiraf edip “Bizim paramız yok. Memlekete gitmek için para istedik. Kimseden zorla bir şey almadık. Başka bir şey yok.” dediler.

192 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Dilencilerin üzerinden çıkan ve dilencilikten elde edildiği değerlendirilen bozuk paralara el konulurken, Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal’a dilencilik yapmak suçundan 192’şer lira para cezası uygulandı.