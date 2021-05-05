Antalya’da belgesiz seyahat edince verilen cezaya tepki gösterdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından, ekipler uygulama noktalarında denetimler yaptı. İzni olmadan seyahat eden şahıs, yazılan cezaya itiraz etti.

Antalya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmadan muaf sürücüleri denetlemek için uygulama noktası oluşturdu.

Durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde durdurulan bir taksinin içinde bulunan yolcu ve sürücüye muafiyet belgesinin olup olmadığı soruldu.

POLİSE DİRENDİ

Ankara’ya gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen şahıslar, kendilerine ceza kesilemeyeceğini söyledi.

Biletleri de olmadığı anlaşılan şahıslar, ceza makbuzu düzenlenmek üzere polis totosunun yanına götürülünce polis direnmeye başladı.

“HALAMIN OĞLU GENEL MÜDÜR”

Mehmet E. isimli şahıs, “Sizi İçişleri Bakanlığı’na kadar şikayet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Yaptığınız ayıp bir şeydir. Ben Antalya’da ikamet etmiyorum. Benim burada evim yok. Evim yok abi? Ben nereye çıkacağım? Ben de kaldırım üzerinde yatarım. Ben size 50 kere mi kimlik vereceğim. Benim kimliğimi kontrol ettiler. Biz zaten mağdur olduk, bize neden ceza yazılıyor. Bu neyin cezası? Bizim kalacak yerimiz yok. Ben neden itiraz için idareye gideceğim? Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar.” ifadelerini kullandı.

Kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza makbuzu düzenlendi.

“ÇALIŞMAK İÇİN GELDİK”

Mehmet E., gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz buraya çalışmaya geldik. Bize e-Devlet üzerinden belge almamızı söylüyorlar, oradan da alamıyoruz. Biz buraya bir restoranın tadilatı için geldik. Anlaşamadık. Şimdi geri gidiyoruz.”

SIĞINMA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Şahıslar hakkında durumlarını anlatan bir tutanak tutuldu.

Kalacak yeri olmadığını ifade eden şahıs, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait erkek sığınma evine götürüldü.