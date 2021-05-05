Antalya'da beslediği köpeklerden birini ölü buldu

Beslediği köpeğin öldüğünü gören Yasemin Tareen, "Otopsi raporu geldikten sonra bu bölgedeki evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvansever olan Yasemin Tareen, ormanlık alanda 7 tane yavru köpek beslemeye başladı.

Aksu ilçesindeki ormanlık alanda yavru köpeklere bakan Tareen, birini ölü halde bulurken birinin de kaybolmuş olduğunu söyledi.

"GELMEDİĞİM GÜN ZEHİRLEMİŞLER"

Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen onların beslenmesi ve bakımına adadığını belirten Yasemin Tareen, “Lara bölgesinde oturmama rağmen hemen her gün 20 kilometre uzaktaki Aksu ilçesine giderek ormanlık alandaki hayvanları besliyorum. Burada beslediğim köpekle birlikte 7 de yavru vardı. Ben genellikle her gün gelirim. Geçen gün gelmemiştim ve köpekleri zehirlemişler. Yavruların birini ölü buldum. Biri de canlı veya ölü bulamadım. 5 yavru kaldı." dedi.

"BUNU YAPANA YASALAR KARŞISINDA HESAP SORACAĞIM"

Tarım İl Müdürlüğü'nden ekiplerin geldiğini ve ölü köpeği götürdüklerini ifade eden Yasemin Tareen, “Otopsisi yapılacak. Zehirlenme ihtimali çok yüksek. Bu işin peşini bırakmayacağım. Otopsi raporu geldikten sonra bu bölgedeki evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim.

Bu bir cinayettir. Hayvanlar mal değildir. Onlar da candır. Onların da yaşam hakkı var. Bu zehri kim attıysa ki onu bulsam da bulmasam da Allah onun cezasını verecektir. Bulursam yasalar karşısında hesap soracağım. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen hayvan yasasını yürürlüğe koyun." diye konuştu.







