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Antalya'da beton mikseri devrildi
Antalya'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi. Mikserde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 21.04.2021 - 16:10
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen olayda, teslim edeceği betonu 64 SB 153 plakalı beton mikserine yükleten Halil İbrahim Yılmaz, Isparta Köprüsü'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SÜRÜCÜ SIKIŞTI
Savrulan mikser, bariyerleri aşarak yolun dışına doğru devrildi. Bu sırada sürücü Yılmaz, mikserin içerisinde sıkıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KOLU KIRILAN SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazada sol kolu kırılan Yılmaz, itfaiyenin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.