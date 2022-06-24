Polis ekiplerine kimliklerini vermeyen şahıslar, emniyet güçleri tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Biber gazından etkilenen bir şüpheli, duş aldırıldıktan sonra merkeze gitti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Sahil Yaşam Parkı girişindeki falezlerde, hırsızlık olayı meydana geldi.

Olayın haberini alan ekipler, plajda arama yaparken bir kişinin kayalıklara doğru kaçtığını fark etti.

Kayalıklara doğru giden ekipler, buradaki incir ağacının altında 5 kişinin oturduğunu gördü.

Polisler kimlik istedi

Kişilerden şüphelenen polisler, şahıslardan kimlik istedi. Kimlik soran polislere, oturanlar görev tanımı sordu.

Şüpheliler direnince biber gazı ile müdahale edildi

Kimliklerini göstermeyen kişiler direnince polis, biber gazı kullandı. 5 kişi etkisiz hale getirilirken, bölgeye takviye ekip istendi.

Olay yerine gelen takviye ekip, 5 şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı VİDEO



Şüphelilerden biri duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti

DHA'nın haberine göre; biber gazından etkilenen gruptakilerden biri de duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti.