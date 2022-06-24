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    Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı

    Polis ekiplerine kimliklerini vermeyen şahıslar, emniyet güçleri tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Biber gazından etkilenen bir şüpheli, duş aldırıldıktan sonra merkeze gitti.
    • 24.06.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:44
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    Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Sahil Yaşam Parkı girişindeki falezlerde, hırsızlık olayı meydana geldi.

    Olayın haberini alan ekipler, plajda arama yaparken bir kişinin kayalıklara doğru kaçtığını fark etti.

    Kayalıklara doğru giden ekipler, buradaki incir ağacının altında 5 kişinin oturduğunu gördü.

    Polisler kimlik istedi

    Kişilerden şüphelenen polisler, şahıslardan kimlik istedi. Kimlik soran polislere, oturanlar görev tanımı sordu.

    Antalya da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı #1

    Şüpheliler direnince biber gazı ile müdahale edildi

    Kimliklerini göstermeyen kişiler direnince polis, biber gazı kullandı. 5 kişi etkisiz hale getirilirken, bölgeye takviye ekip istendi.

    Olay yerine gelen takviye ekip, 5 şüpheliyi polis merkezine götürdü.

    Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı VİDEO

    Şüphelilerden biri duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti

    DHA'nın haberine göre; biber gazından etkilenen gruptakilerden biri de duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti.

    Antalya da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı #2

    Antalya da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı #3


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