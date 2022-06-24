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- Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı
Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı
- 24.06.2022 - 17:34
- Güncelleme : 24.06.2022 - 17:44
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Sahil Yaşam Parkı girişindeki falezlerde, hırsızlık olayı meydana geldi.
Olayın haberini alan ekipler, plajda arama yaparken bir kişinin kayalıklara doğru kaçtığını fark etti.
Kayalıklara doğru giden ekipler, buradaki incir ağacının altında 5 kişinin oturduğunu gördü.
Polisler kimlik istedi
Kişilerden şüphelenen polisler, şahıslardan kimlik istedi. Kimlik soran polislere, oturanlar görev tanımı sordu.
Şüpheliler direnince biber gazı ile müdahale edildi
Kimliklerini göstermeyen kişiler direnince polis, biber gazı kullandı. 5 kişi etkisiz hale getirilirken, bölgeye takviye ekip istendi.
Olay yerine gelen takviye ekip, 5 şüpheliyi polis merkezine götürdü.
Antalya'da biber gazından etkilenen şüpheliye duş aldırıldı VİDEO
Şüphelilerden biri duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti
DHA'nın haberine göre; biber gazından etkilenen gruptakilerden biri de duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti.