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    Antalya'da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı

    23 yaşındaki Berkay G., 4 kişi tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Berkay, akaryakıt istasyonunun marketine girerek saldırganlardan kurtulmayı başardı.
    • 23.10.2022 - 02:51
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    Antalya'da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde Berkay G., Termessos Caddesi'ne yakın bir sokakta kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrarken, bıçaklı saldırı sonucunda karın ve sırt bölgesinden yaralandı.

    Bıçaklı saldırganlardan kaçarak kurtulmaya çalışan Berkay G., yakın bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı ve yardım istedi.

    Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

    Marketin tuvalet kapısının önünde yere yığılan Berkay G.'yi gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekipleri Berkay G.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırdı. Berkay G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganların eşkalini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

    Antalya da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı #1

    Antalya da bıçaklı saldırıda yaralanıp, akaryakıt istasyonuna sığındı #2

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