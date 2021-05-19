Antalya'da bir bekçiye saldıran şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde alkollü bir şahıs kendisini uyaran bekçilere saldırdı. Şahıs bekçiler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Antalya’da Kepez ilçesinde bir parkta alkol alan Erkan İ. kendisini uyaran bekçilere saldırdı.

Bekçilerden biri boynuna aldığı cam darbeleri ile yaralanırken şüpheli şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

YARALI BEKÇİNİN İLK TEDAVİSİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan şüpheli şahıs ve bekçinin ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Erkan İ. ve bekçi kontrol amacıyla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

BİR BEKÇİYE DAHA SALDIRMAK İSTEDİ

Olaya şahitlik yapan Bilal Belgin, "Şahıs şişe alarak ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Yarada derin bir yaraydı. O durum olunca bekçide silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi, o da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Bende yanına gittim, sen ne yapıyorsun dedim. Diğer polisler gelince şahsı etkisiz hale getirdiler. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" dedi.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.























