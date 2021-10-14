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    Antalya'da bir evde başlayan yangın tüm binayı sardı

    5 katlı binanın en üst katında başlayan yangında, kısa sürede apartman sakinleri binayı boşalttı. Yangında can kaybı yaşanmadı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 09:46
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    Antalya'da bir evde başlayan yangın tüm binayı sardı

    Kısa sürede büyüyen yangın mahalleliyi korkuttu.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ev hanımı Seray Karabulut, mutfakta yemek yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    5 katlı binanın en üst katında yaşayan Karabulut, kısa sürede büyüyen yangınla telaşa kapıldı.

    BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Binada yaşayanlar sokağa dökülerek söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

    Antalya'da bir evde başlayan yangın tüm binayı sardı VİDEO

    Antalya da bir evde başlayan yangın tüm binayı sardı #1

    YARA ALMADAN ÇIKARILDILAR

    Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucu ev sahibi Seray Karabulut ve köpeği yara almadan evden çıkarıldı.

    30 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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