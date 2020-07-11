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- Antalya’da bir firari kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Antalya’da bir firari kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı. 17 ayrı suçtan aranan zanlının cezaevinden firar ettikten sonra 6 yıldır kardeşine ait kimlikle yaşadığı belirlendi.
- İHA
- 11.07.2020 - 14:02
Antalya’nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, JASAT ve İstihbarat Şube ekipleri, 17 ayrı suçtan araması bulunan aynı zamanda cezaevi firarisi olan C.U.'yu Ulualan mevkisinde ikametinden kaçarken, 8 ayrı suçtan aranan C.D.’yi ise Yayla Mahallesi’nde akrabasının evinde yakalandı.
17 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Yakalandığında üzerinde kardeşine ait kimlik çıkan C.U.’nun 17 ayrı suçtan arandığı ve 6 yıldır cezaevi firarı olduğu bildirildi.
AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI
Bir akrabasının evinde yakalanan C.D. isimli zanlının da 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
C.U. ve C.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.