Antalya’da bir firari kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Antalya’da bir firari kardeşinin kimliğiyle yakalandı

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Birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı. 17 ayrı suçtan aranan zanlının cezaevinden firar ettikten sonra 6 yıldır kardeşine ait kimlikle yaşadığı belirlendi.

Antalya’nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, JASAT ve İstihbarat Şube ekipleri, 17 ayrı suçtan araması bulunan aynı zamanda cezaevi firarisi olan C.U.'yu Ulualan mevkisinde ikametinden kaçarken, 8 ayrı suçtan aranan C.D.’yi ise Yayla Mahallesi’nde akrabasının evinde yakalandı.

17 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Yakalandığında üzerinde kardeşine ait kimlik çıkan C.U.’nun 17 ayrı suçtan arandığı ve 6 yıldır cezaevi firarı olduğu bildirildi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Bir akrabasının evinde yakalanan C.D. isimli zanlının da 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

C.U. ve C.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.